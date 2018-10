Auffahrunfall in den Quadraten: Unfallverursacher stellt sich der Polizei

Mannheim.Bei einem Unfall in der Mannheimer Innenstadt sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Pkw gegen 2.30 Uhr auf ein zweites Fahrzeug in dem Quadrat I 2 auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vordere Auto gegen drei geparkte Fahrzeuge geschleudert. Die beiden Insassen sowie der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf runde 100.000 Euro. Da an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstanden ist, mussten sie abgeschleppt werden.

Der 22-jährige Unfallverursacher entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Kurze Zeit später stellte er sich freiwillig auf dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Da er zuvor Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Am Unfallort versammelten sich bis zu 150 Schaulustige. Weil sich die Stimmung vor Ort zeitweise aufheizte, musste die Polizei schlichtend eingreifen und vereinzelt Platzverweise erteilen. (pol/onja)