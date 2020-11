Auffahrunfall in der Fressgasse - zwei Personen verletzt

Mannheim.Bei einem Auffahrunfall in den Mannheimer Quadraten sind am Montagvormittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei musste eine 21-jährige Autofahrerin auf Höhe des Quadrats Q6 verkehrsbedingt in der Fressgasse anhalten, als ihr ein 42-Jähriger mit seinem Wagen auffuhr. Die junge Frau sowie ihre Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020