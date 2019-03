Auffahrunfall mit 1,6 Promille

Bei einem Auffahrunfall in der Frankenthaler Straße in Sandhofen ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war ein 44-Jähriger mit einem Sprinter am Dienstagnachmittag in Richtung Sandhofen unterwegs, als er in Höhe der Lilien-thalstraße auf das Fahrzeug eines 39-Jährigen auffuhr, der verkehrsbedingt anhalten musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand – ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Fahrer musste zur Blutentnahme aufs Revier, der Führerschein wurde einbehalten. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.03.2019