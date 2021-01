Auffahrunfall mit fünf Beteiligten

Bei einem Auffahrunfall in der Neckarstadt sind fünf Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Samstag gegen 12.45 Uhr von der Spatenstraße in die Bürgermeister-Fuchs-Straße ab. Dabei missachtete er laut Polizeimeldung die Vorfahrt eines 29-jährigen Ford-Fahrers. Der bremste zwar noch, konnte die Kollision jedoch nicht vermeiden. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Ford gegen einen geparkten VW, anschließend stieß er gegen einen vor dem VW abgestellten Toyota und schob diesen auf einen weiteren VW. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon, den Schaden schätzen Experten auf rund 25 000 Euro. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021