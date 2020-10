Auffahrunfall mit schwerverletzter Person

Mannheim.Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Käfertal ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Donnerstagmorgen auf der Waldstraße ein 27-jähriger Pkw-Fahrer einem Transporter auf, der wegen Verkehrsbehinderungen vor einer Baustelle abbremsen musste. Der Fahrer hat die Situation wohl zu spät erkannt. Der Transporter stieß dabei auf einen weiteren Pkw. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Auch der Fahrer des Transporters wurde verletzt - zum Glück jedoch nur leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020