Aufforstung im Stadtwald mit 38 000 Laubbäumen

„Vom Kiefernwald zum Zukunftswald“ – so überschreibt die Stadt ihre Mitteilung einer Aufforstungsaktion im Käfertaler- und im Dossenwald. Nach dem dritten Trockenjahr mit hohen Temperaturen sind zahlreiche Kiefern abgestorben (wir berichteten). Entfernt – also gerodet – wird deswegen die Spätblühende Traubenkirsche: Eine Baumart, die sich nach Pflanzversuchen in den 1970er Jahren ausgebreitet hat alle anderen Baum- und Straucharten verdrängt. Dort soll nun mit klimastabilen Laubbaumarten aufgeforstet werden. Laut Stefan Wilhelm, Leiter der städtischen Forstbehörde, werden in den kommenden Wochen auf 6,5 Hektar rund 38 000 neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Unser Archivbild zeigt den Dossenwald (Nähe Rotlochhütte), der bei Spaziergängern beliebt ist. red/lang (Bild: Thomas Rittelmann)

