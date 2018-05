Auffrischungskurse für ältere Fahrer

Anzeige

Wer knapp 40 Jahre hinterm Steuer verbracht hat, fühlt sich im Straßenverkehr manchmal besonders sicher. Dass auch gestandene Autofahrer ihre Kenntnisse ab und an erneuern sollten, darauf weist die Jugendverkehrsschule Mannheim hin, die im Juli wieder zwei Kurse zum Verkehrstraining für Autofahrer ab 60 Jahren anbietet. „Bei Fahrern in diesem Alter nimmt in der Regel die Beweglichkeit ab und so wird beispielsweise das Umschauen immer schwieriger“, erläutert Polizeihauptkommissarin Tanja Ambacher, die die Jugendverkehrsschule leitet. Zudem seien viele Menschen in dem Alter nicht mehr über aktuelle Änderungen bei Verkehrsvorschriften informiert. Auch Dieter Klumpp von der Polizei Mannheim begrüßt die Kurse: „Durch die demografische Entwicklung gibt es immer mehr ältere Menschen im Straßenverkehr“, sagt Klumpp und fügt hinzu: „Unfälle, die von Senioren begangen werden, haben in den vergangenen Jahren zugenommen.“

Mischung aus Theorie und Praxis

Ein Training für ältere Autofahrer sei nach Angaben von Klumpp auch deshalb sinnvoll, weil sich die Technik an den Autos über die Jahre ändere und viele Menschen sich damit erst zurecht finden müssten.

Das fünfstündige Verkehrstraining für „Ältere Kraftfahrer“, wie der Kurs offiziell heißt, findet am 10. und 12. Juli von 13 bis 18 Uhr in der Jugendverkehrsschule in Käfertal statt (Oskar-von-Miller-Straße 5). „Die ersten zwei Stunden sind Theorie mit einem Streifzug durch das aktuelle Straßenverkehrsrecht und Ausführungen zum Einfluss von Alkohol und Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit“, erklärt Ambacher. Der Schwerpunkt liege aber auf der Fahrpraxis, hierfür werden drei Stunden eingeplant. Die Kurse sind kostenlos, Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich ein eigenes Auto. Am Ende erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühe Anmeldung empfohlen. gbr