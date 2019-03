Aufgalopp zum Saisonstart auf der Waldrennbahn

Die Startboxen öffnen sich: Mit dem VR Bank-Renntag am Sonntag, 31. März, startet der Badische Rennverein in die Pferdesportsaison. Sieben Rennen werden auf dem Geläuf der Seckenheimer Waldrennbahn ab 13 Uhr ausgetragen. Erneut lädt das Präsidium des Badischen Rennvereins die „MM“-Leser ein – mit speziellen VIP-Karten, deren Gewinner auch einen gebührenfreien Parkplatz sowie zur Begrüßung ein Glas Sekt bekommen. Von diesen ganz speziellen Tickets verlost der „MM“ dreimal zwei Stück. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Waldrennbahn“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen da erreichbar sein. Wer kein Glück hat: Karten gibt es an der Tageskasse. pwr

