Aufgeregt vor dem Viertelfinale

Birkensaft im Glas, Kaviar und Honigmelone auf den Tellern – wer Lisa Noe und ihre Familie besucht, kann die berühmte russische Gastfreundschaft auch mitten in Mannheim erleben. Zurzeit schwingt am Esstisch der Familie außerdem noch eine gewisse Euphorie mit. Denn nach dem überraschenden Einzug der russischen Nationalelf in das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft, schwimmen viele Russen auf einer Welle der Begeisterung. „Auch wir in Mannheim sind aufgeregt und schauen gespannt nach Russland“, sagt Lisa Noe.

Die 44 Jahre alte Buchhalterin gehört zu den knapp 4500 Menschen in Mannheim, die aus Russland stammen oder auf andere Weise mit dem Land verbunden sind. Ob Russen, Deutschrussen oder in Mannheim geborene Kinder russischer Eltern – viele von ihnen fiebern dem Spiel am heutigen Samstag gegen die unbequemen Kroaten entgegen. Das ist in der Familie von Lisa Noe nicht anders. Ihr Mann Jürgen – ein Deutscher – arbeitet im IT-Bereich und ist aufgrund diverser Projekte ständig unterwegs. Nachdem die deutsche Mannschaft in der Vorrunde gescheitert ist, drückt er nun für die Russen beide Daumen.

Gute Gastgeber

Das Paar hat zwei Söhne – Andreas und Boris, auch sie sind gespannt. Die Prognose für das Spiel gegen Kroatien? „Ich denke, es gibt ein Elfmeterschießen. Und dann ist alles möglich“, sagt der zehn Jahre alte Boris und lächelt. Lisa Noe fühlt sich in diesen Tagen ihrer alten Heimat besonders nah. Vor allem aber wirkt die Frau, die seit etlichen Jahren in Deutschland lebt, ziemlich erstaunt. Etwa über den Aufstieg der russischen Mannschaft. Vor Wochen noch harsch in der Heimat kritisiert, sind die Spieler zu Lichtgestalten aufgestiegen. Noe, die wegen des Spiels heute selbst so aufgeregt ist, ist sich selbst ein Rätsel, wie sie kopfschüttelnd hinzufügt.