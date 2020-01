Aufklärung über Prostata

Unter dem Titel „Medizin für Mannheim“ startet das Klinikum eine neue Vortragsreihe. Jeweils am letzten Dienstag eines Monats sollen fortan namhafte Ärzte und andere hochkarätige Referenten über ihre Fachgebiete in einer Weise aufklären, die auch für Laien verständlich ist. Los geht es am 28. Januar mit dem Thema „Prostataerkrankungen: Vorbeugen, präzise erkennen und schonend behandeln“. Beginn ist um 18.30 Uhr in Hörsaal 01 (über dem Klinikum-Haupteingang am Neckar). Der Eintritt ist frei.

Zunächst gibt Maurice Stephan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie, eine Einführung. Danach informiert Stefan Schönberg, Direktor des Instituts für Klinische Radiologie und Nuklearmedizin, über Möglichkeiten zur Bildgebung. Dann stellen Philipp Nuhn, Frank Giordano und Patrick Honeck jeweils ein Operationsverfahren mit Videos vor. Zum Abschluss zeigt Günter Kupke die Angebote der Selbsthilfegruppe Prostatakarzinom Rhein-Neckar.

Ein näheres Bild machen können sich Besucher auch vor dem Hörsaal, wo eine fünf Meter große, begehbare Prostata aufgestellt wird. sma

