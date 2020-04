Auflösung erst kommende Woche

Eigentlich erscheint sie immer am zweiten Donnerstag des Monats: die Auflösung unseres beliebten Bilderrätsels „Erkennen Sie Mannheim?“. Um alle aktuellen Themen und Termine in der Donnerstagausgabe des „Mannheimer Morgen“ abbilden zu können, hat sich die Redaktion dazu entschlossen, die Auflösung um eine Woche zu verschieben. Wo das Bild der Folge 169 aufgenommen wurde, wird also statt an diesem erst am kommenden Donnerstag verraten. Auch die Gewinner werden dann gezogen und benachrichtigt. Wie immer verlost der „MM“ unter den richtigen Einsendern Bücher und CDs. Einsendeschluss war an diesem Mittwoch. lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020