Aufnahme-Appell an Landesregierung

Das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ hat einen Appell an zehn Städte in Baden-Württemberg geschickt. Ihre Oberbürgermeister werden darin aufgefordert, gemeinsam Forderungen an die Landesregierung zu stellen. Ziel sei ein Landesaufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Mit dem Programm sollen in Kommunen im Südwesten mindestens 2000 Flüchtlinge aufgenommen werden, die keinen rechtlichen Anspruch auf Aufnahme haben, aber trotzdem schutzbedürftig seien. Der Appell ging unter anderem an die Städte Mannheim, Heidelberg und Freiburg. Die zehn adressierten Kommunen gehören dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020