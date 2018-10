Aufprall mit voller Wucht

Einige Männer stehen vor einem Lokal und plaudern, auf dem Gehweg läuft entspannt eine Familie entlang, und auf der Straße zwischen den Quadraten J 2 und J 3 fährt ein Auto in Richtung Kurpfalzbrücke. Der Sonnenschein macht die sonntägliche Idylle perfekt. Wenig deutet am gestrigen Nachmittag darauf hin, was sich einige Stunden zuvor an dieser Stelle abgespielt hat. Nur wer etwas genauer hinsieht, erkennt die Spuren des spektakulären Unfalls vom frühen Morgen, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden und nach ersten Schätzungen der Polizei rund 100 000 Euro Sachschaden entstanden sind.

Fahrt endet am Verkehrschild

Nach Angaben der Ermittler war der 22-jährige Fahrer eines weißen Mercedes GLK gegen 2.30 Uhr in seinen Wagen gestiegen. Zuvor hatte er offenbar ein Lokal in der Straße zwischen den Quadraten J 2 und J 3 besucht. Kurz vor der Kreuzung an den K-Quadraten fuhr er auf einen Audi auf. Dabei wurden die beiden Insassen dieses Wagens und der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Aufprall hatte – so berichtet die Polizei – eine derartige Wucht, dass beide Autos schwer beschädigt wurden. Drei weitere am Straßenrand geparkte Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen. An einem Verkehrszeichen endete schließlich die kurze Fahrt. Dieses Schild steht auch am Sonntagnachmittag noch – allerdings stark nach vorne geneigt. Auch die geparkten Autos, die in Mitleidenschaft gezogen wurden, stehen noch am Straßenrand. Sie haben Schäden an Stoßstange und Kotflügel. Einige Splitter von ihren Rücklichtern liegen auf dem Boden. Zudem fallen die Markierungen auf, die offenbar von der Polizei unmittelbar nach dem Unfall auf den Boden gesprüht wurden.

Verursacher flüchtet zunächst

Der 22-jährige Unfallverursacher flüchtete, so heißt es, zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, stellte sich aber kurze Zeit später freiwillig beim Revier Innenstadt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Dem 22-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein entzogen.

Kurz nach dem Unfall hatten sich zeitweise bis zu 150 Schaulustige an der Kreuzung versammelt. Wie die Polizei berichtet, waren Personen aus dem Umfeld des Unfallverursachers mit Passanten in Streit geraten. Beamte schlichteten den Streit und erteilten vereinzelt Platzverweise. Verletzt wurde innerhalb dieser Gruppierung niemand.

Eine Verbindung zur sogenannten Poser-Szene konnte die Polizei gestern nicht feststellen.

