Aufruf auf Brottüten gegen Gewalt an Frauen

Zum Gedenktag gegen Gewalt an Frauen am 25. November gibt es auch in Mannheim wieder zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen. Anlässlich des Internationalen Tags wurde 2016 die Veranstaltungsreihe „Mann-Heim als Frauen-Ort“ ins Leben gerufen – dieses Mal steht diese im Zeichen des 100. Jahrestags der Einführung des Frauenwahlrechts. In diesem Jahr beteiligen sich 27 Kooperationspartner mit insgesamt 66 Einzelveranstaltungen. Die Reihe startet heute.

Zwischen 16.30 und 19 Uhr finden heute im Audimax der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Impulsreferate sowie eine interaktive Podiumsdiskussion zu dem Thema „Gesetz trifft Geschichte“ statt. Am 20. November informiert ab 14 Uhr im Ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara ein Fachvortrag über „Verfahrensunabhängige Verletzungsdokumentation und Spurensicherung nach Gewalt“. Der Vortrag wird durch das Ministerium für Soziales und Integration mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg unterstützt.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf der Stadt organisiert einen Vortrag sowie ein Gespräch zum Thema „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ ebenfalls am 20. November ab 18 Uhr im Hofraum in D 7, 1-2. Am 21. November finden die Schulung und der Fachvortrag „Die Istanbul-Konvention, Rechtsinstrument gegen Gewalt an Frauen“ von 13.30 bis 17 Uhr im Seminarraum 405 im Bauteil E-F der Universität Mannheim in B 6, 30-32 statt. Zudem ist das Amt der Gleichstellungsbeauftragten Veranstalter eines Fachvortrags zum Thema „Menschenhandel und Ausbeutung – die EU-Richtlinie in der Praxis“, der am 30. November ab 10 Uhr in Raum 52/53 des Stadthauses N 1 stattfindet.

Bäckereien beteiligen sich

Parallel zu der Veranstaltungsreihe werden in Kooperation mit ortsansässigen Bäckereien 50 000 Brottüten an die Kundschaft ausgegeben, die mit dem Slogan „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ und den Kontaktdaten der Beratungsstellen für Betroffene bedruckt sind. Die Broschüre „Mann-Heim als Frauen-Ort“ ist unter www.mannheim.de/mannheim-als-frauenort.pdf abrufbar und liegt im Rathaus E 5 aus. red

