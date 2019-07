Aufschlag für den Deutschen Tennis-Meister

Der amtierende Deutsche Meister im Tennis, TK Grün-Weiss Mannheim, begrüßt zu seinem ersten Heimspiel in der Bundesligasaison 2019 am Sonntag, 14. Juli, den TC Großhesselohe aus München. Der erste Aufschlag ist um 11 Uhr. Voraussichtlich werden vier Top 100-ATP-Spieler in Feudenheim zu sehen sein, unter anderem Maximilian Marterer für Grün-Weiss. Für das Heimspiel am Sonntag verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Grün-Weiss“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen zu dieser Zeit auch erreichbar sein. cs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019