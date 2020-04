Aufstieg mit dem SVW-Drachen

Der SV Waldhof Mannheim hat einen neuen Himmelsstürmer. Und damit ist kein Spieler des Drittligateams gemeint, der neuerdings für das Toreschießen zuständig ist. Waldhof-Fan Gerhard Krieg hat kürzlich einen Flugdrachen gebaut, mit SVW-Logo.

Seit vielen Jahren schon besucht er Drachenfeste, um seine leichten Fluggeräte steigen zu lassen. „Die Idee ist bei mir spontan entstanden. Mein Freund Klaus Stocklasa, der beim Waldhof in der Jugend mit Maurizio Gaudino zusammengespielt hat, war auch begeistert und hat mich unterstützt bei meinem Vorhaben“, sagt Krieg, der mehrere Stunden Zeit in den Bau gesteckt hatte.

SVW-Logo aus dem Fanshop

Drachen und Schriftzug kreierte er mit einer Schablone, die Logos kaufte er sich als Aufkleber im Fanshop. Um auch bei stärkerem Wind gerüstet zu sein, hatte er zusätzlich auch noch einen Drachenschwanz in Blauschwarz gebastelt. In diesem Jahr feierte das Fluggerät bei einem Drachenfest auf Fuerteventura seine Premiere: Krieg ließ sein Flugobjekt mitsamt SVW-Logo in den Himmel steigen und zeigte damit den Weg des Traditionsvereins der letzten Jahr nach – nach oben.

Krieg ist schon seit vielen Jahren Waldhof-Fan und begleitete den Klub auch schon zu Bundesliga-Zeiten im Ludwigshafener Südweststadion und hielt dem heutigen Drittligisten über all die Jahre die Treue.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020