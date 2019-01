Auftakt mit Helge Hesse

Mit dem Publizisten Helge Hesse startet die Mannheimer Literaturinitiative Lesezeichen heute in das Jahr 2019. Er liest und spricht am Abend um 18 Uhr im Marchivum. Der Eintritt ist frei. Der in Düsseldorf lebende Autor erklärt mit seinen tiefgründigen Büchern historische und philosophische Zusammenhänge. Titel wie „Mit Platon und Marilyn im Zug: Was uns die Begegnungen berühmter Persönlichkeiten über die großen Fragen des Lebens verraten“ oder „Bilder erzählen Weltgeschichte“ geben einen ersten Einblick in seine Arbeitsweise. Hesses Bestseller „Hier stehe ich, ich kann nicht anders: In 85 Sätzen durch die Weltgeschichte“ wurde von der Zeitschrift „Damals“ als historisches Buch des Jahres 2007 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet, obwohl es ein Sachbuch ist.

Es sei genau diese Verbindung „von fundierter Information und flüssigem, auch historische Laien ansprechendem Schreibstil“, der den Reiz seiner Bücher ausmache, sagen die Organisatoren vom Lesezeichen im Verein Stadtbild. Sie versprechen einen spannenden und unterhaltsamen Abend.

