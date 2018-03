Auftakt mit Katja Friedenberg

Anzeige

Mannheim.Mit Katja Friedenberg, 2012 Teilnehmerin der ersten Staffel der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ in der Gruppe von Xavier Naidoo, geht es am Mittwoch, 21. Februar los: Das Radisson Blu Hotel in Q 7 startet in seinem Café Brue mit einer musikalischen Veranstaltungsreihe. Bei freiem Eintritt wird es jeweils am dritten Mittwoch im Monat zwischen 19 und 22 Uhr Konzerte geben. Das Café hat an diesen Abenden länger geöffnet und bietet zusätzlich zusammen mit der Mannheimer Rösterei Helder & Leeuwen entwickelte Kaffee-Cocktails sowie Wein, Bier und Fingerfood. „Mannheim ist Musikstadt, und wir verstehen uns als ein Teil davon. Es gibt hier viele tolle Künstler“, so Hoteldirektor Florian Schindler. Denen wolle man eine Live-Bühne bieten. Friedenberg gewann 2014 den Preis als „Bester Newcomer“ bei der „Mein Star des Jahres“-Wahl der Bauer Media Group. Sie wird mit einem Pianisten auftreten.