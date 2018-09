Auftreten oder austreten?

Der Hashtag #3677 zieht seit einigen Tagen durch das Internet und nimmt Bezug auf die 3677 Minderjährigen, die von 1946-2014 von Klerikern missbraucht wurden. Ich erlebe eine Kirche, die in den entscheidenden Momenten, dann wenn sie gebraucht wird, immer stiller wird und die Frohe Botschaft unter Papierbergen von Datenschutzerklärungen und Beileidsbekundungen zu den Missbrauchsfällen untergeht. Scham, Wut und Fassungslosigkeit kommen mir als Mitarbeiter der Katholischen Kirche. Will ich dieser Kirche noch angehören?

Deutschland befindet sich in der Zange zwischen rechtem und linkem Extremismus. Deutsche Mitbürger hetzen gegen Flüchtlinge und Ausländer. Die Botschaft ist eindeutig: Wir wollen euch hier nicht haben, liebe Ausländer oder liebe Nazis. Will ich in so einem Land leben?

Täglich Tote im Mittelmeer

Im Mittelmeer ertrinken tagtäglich Menschen. Europa macht sich Gedanken, wie Lebensretter bestraft und wie Grenzen enger gezogen werden können. „In Vielfalt geeint“ – so lautet seit dem Jahr 2000 das Motto der Europäischen Union. Kann ich noch Europäer sein?

Am liebsten würde ich austreten: aus der Kirche, als deutscher Staatsbürger, aus der EU. Ich kann es nachvollziehen. Denn das ist der einfache Weg. Ich kehre einfach meinen Rücken, gehe nicht mehr wählen oder bin einfach still. Doch was vielleicht als Zeichen des Protests gemeint ist, ist letzten Endes nur ein Rückzug mit der Folge, dass ich anderen das Feld überlasse. Die Kirche scheitert, die Politik scheitert, jede Gemeinschaft scheitert dort, wo wir wortlos auseinander gehen, statt uns zusammenzuraufen oder uns anzuhören.

Wir scheitern, wo Grenzen und Ideale festbetoniert werden, statt denjenigen zu helfen, die hinfallen und es nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir scheitern, wo jede Nation, jedes Unternehmen, jede/r Einzelne alleine Erste/r sein will.

Ich sehne mich nach einer Kirche, die da ist und im Namen Gottes für das eintritt, was Gott am Herzen liegt: die Schöpfung und an oberster Stelle den Menschen. Ich sehne mich nach einer Kirche, die betet, was sie auf dem Herzen hat, und nicht, was in Büchern geschrieben steht. Ich sehne mich nach einer Kirche, die etwas für ihren Nächsten tut und nicht erst einmal überprüft, ob du dazu gehörst oder nicht.

„Zu Gast bei Freunden“

Ich sehne mich nach einem Deutschland, das nicht nur beim Fußball laut ruft: „Zu Gast bei Freunden.“ Ich sehne mich nach einem Deutschland, das keine Teilung mehr zulässt in West oder Ost, in Ausländer oder Deutscher, in arm oder reich. Ich sehne mich nach einem Europa, das sein Motto wieder ernst nimmt.

Gott braucht seit jeher Menschen, die auftreten – nicht aufstampfen –, wenn etwas in Religion, Politik oder Gesellschaft schief läuft. Menschen, die nicht nur über die Dunkelheit schimpfen, sondern ein Licht anzünden: gegen Armut, Umweltzerstörung, Ausländerfeindlichkeit, Missbrauch, Streit, Gewalt und gegen vieles mehr, wo Menschen und die Schöpfung bedroht sind.

Also bleibe ich und trete auf, wo es mir möglich ist: Weil ich nicht denjenigen das Feld überlasse, die zwar gläubig sind, aber nicht glaubhaft. Weil mir meine Heimat wichtig ist, ich anderen Heimat ermöglichen möchte. Und weil Gemeinschaft in Vielfalt wertvoll ist. Ich bleibe, um selbst Veränderung zu bewirken.

Matthias Leis, Pastoral-

referent in der kath. Seelsorge-

einheit Mannheim-Süd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018