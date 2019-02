Auftritt der großen Tänzerin

Sie war ein gefeierter Star ihrer Zeit, setzte als Erste klassische Konzertmusik tänzerisch um: Isadora Duncan (1877-1927), amerikanische Tänzerin und Choreographin. An ihren spektakulären Auftritt 1907 beim Mannheimer Stadtjubiläum erinnert nun eine Kuratoren-Führung zur Ausstellung „Belle Époque“ der Reiss-Engelhorn-Museen im Zeughaus. Morgen, 17. Februar, ab 14 Uhr entführt Kunsthistoriker Andreas Krock in dieses besondere Kapitel der Mannheimer Stadtgeschichte. Die Schau fängt die Aufbruchsstimmung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein. Gemälde, Fotografien, Kunstgewerbe, Möbel, ein Benz-Mobil und Kostüme verbinden sich zum Kaleidoskop einer faszinierenden Epoche. Gilt das 18. Jahrhundert als Goldenes Zeitalter der kurpfälzischen Residenzstadt, wurde Mannheim in der „Belle Époque“ zur pulsierenden Großstadt, wo gefeierte Künstlerinnen auftraten. pwr

