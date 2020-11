Mannheim.Der Auftritt von Comedian Thorsten Bär im Mannheimer Capitol ist erneut verlegt worden. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, soll Bär nun am 4. Juni 2021 in Mannheim auftreten. Bislang war der 7. Januar 2021 geplant.

