Auftritt von syrischem Sänger sorgt für Aufregung

Mannheim.Auf dem Boden vor dem Mannheimer Hauptbahnhof liegen in Klarsichtfolien eingehüllte Blätter mit Aufschriften und Forderungen wie „Leben in Frieden“, „Stoppt den Verbrecher Assad“ und „Gerechtigkeit“. Dazwischen befinden sich ein paar weiße Rosen sowie mehrere Bilder aus dem seit Jahren von Krieg und Gewalt geprägten Syrien. Und rundherum stehen am Samstagnachmittag etwa fünfzig Demonstranten, die durch Plakate, Flaggen und lautstarke Rufe auf ihr Anliegen aufmerksam machen wollen. Anhänger Baschar al-Assads, der für den Mord an zahlreichen Menschen verantwortlich sei, dürften in Mannheim einfach keine Unterstützung erhalten, bringt Versammlungsleiter Obada Al Syah die Botschaft der Aktion auf den Punkt.

Sänger veherrlicht Assads Politik

Dem Protest vorausgegangen war die Nachricht, dass der syrische Sänger Ali Deek bei einer privaten Silvesterfeier in einer Mehrzweckhalle in der Eisenbahnstraße in Neckarau auftreten soll. Viele in Mannheim lebende Syrer zeigten sich darüber schockiert. Denn der Künstler verherrlicht ihrer Meinung nach in seinen Liedern und Videoclips die Politik des syrischen Machthabers, der seit 2011 gegen Teile der eigenen Bevölkerung Krieg führt und mehrere Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat. „Seit Jahren propagiert er, unterstützt durch Assad, auf Deutschlands und Europas Bühnen Assads brutale, menschenverachtende Politik“, ist der Sänger auf den Flugblättern, die am Samstag ausgeteilt werden, beschrieben. Abgedruckt ist darauf auch ein Foto Ali Deeks in syrischer Militäruniform.

„Wir fordern eine Überprüfung der Gefahr, die von so einem Konzert ausgehen kann“, betont Obada Al Syah. Er habe Angst, dass der Sänger bei der Feier die Chance wahrnimmt, um sich politisch zu äußern und Assad weiter zu unterstützen. Es könne rund um die Veranstaltung am 31. Dezember definitiv zu Auseinandersetzungen kommen, so Al Syah. Bis Anfang Dezember sind 1800 Beschwerden zum Auftritt Ali Deeks bei der Stadt Mannheim eingegangen. Und die Demonstranten rufen auf ihren Flugblättern weiterhin zum Schreiben von Emails an die Stadtverwaltung auf. Die Stadt lehnt die Aussagen des Sängers zwar ab, sieht aber nach jetzigem Stand keine rechtliche Grundlage, um das Konzert zu verbieten, wie Grünen-Stadtrat Markus Sprengler dem „MM“ vor einigen Tagen mitgeteilt hatte.

Für Larissa Bogacheva gehe es bei der Demonstration allerdings nicht nur um das Konzert auf der Silvesterfeier. „Dies ist ein Protest gegen alle diejenigen, die die Gewalt Assads verherrlichen. Mir ist es wichtig, syrische Geflüchtete in ihrem Kampf gegen diese verbrecherische Regierung zu unterstützen“, so die Sozialpädagogin aus Heidelberg. Kritik am syrischen Regime äußern die Demonstranten über ihre Plakate. „Syrien braucht keine neue Verfassung, Syrien braucht Menschenrechte und Demokratie“, heißt es auf einem Banner. Ein Demonstrant, der seinen Namen nicht in den Medien lesen möchte, meint dazu: „Eine Verfassung ist nur ein Schreiben. Wir brauchen aber kein Schreiben, wir müssen etwas tun. Und das geht nicht mit dieser Regierung.“

Die meisten gehen vorbei

Einige Passanten stehen vor der Mahnwache am Hauptbahnhof und schauen sich die Plakate an, manche unterhalten sich kurz mit den Demonstranten. Die Meisten gehen jedoch einfach vorbei. Marco Janssen, der gerade zufällig von der Demonstration mitbekommen hat, kann das verstehen: „Ein paar der Sprechchöre sind nicht auf deutsch und man weiß nicht, was genau das jetzt bedeutet. Da sind bestimmt viele unsicher.“ Auch Daniel, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, findet die Aktion „ein bisschen undurchsichtig“. Den Anlass der Demonstration könne er jedoch gut nachvollziehen.