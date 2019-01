Augenbinden als Protest

An mehreren Denkmälern in der Stadt hat die Aktionsgruppe Seebrücke gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union protestiert. Aktivisten banden dabei am Wochenende verschiedenen Statuen Trauerflor oder Augenbinden um, etwa dem Blumepeter auf dem Marktplatz oder den Kurfürsten auf dem Ehrenhof. So wollte die Gruppe zeigen, dass man die Augen vor dem Sterben im Mittelmeer nicht verschließen dürfe. Konkret ging es der Gruppe darum, darauf aufmerksam zu machen, dass im Mittelmeer immer wieder Flüchtlinge ertrinken und Hilfsschiffe mit Flüchtlingen keine europäischen Häfen anlaufen dürfen. Die Aktionsgruppe Seebrücke Mannheim fordert den Gemeinderat zudem auf, Mannheim als eine sichere Hafenstadt auszurufen. red

