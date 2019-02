Aus Auto geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall im Mühlauhafen sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Kollision am Mittwochnachmittag ein Überholmanöver eines 40-jährigen BMW-Fahrers vorausgegangen, der am linken Ufer des Verbindungskanals unterwegs war. Er überholte zuerst ein Auto, übersah dann allerdings einen davor fahrenden Gabelstapler, der gerade in ein angrenzendes Firmengelände abbog.

Durch den Zusammenstoß kam der BMW von der Straße ab, durchbrach einen Bauzaun und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Da der 40-Jährige keinen Gurt angelegt hatte, wurde er aus seinem Wagen geschleudert und dabei schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben allerdings nicht.

Der 48-jährige Gabelstapelfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 8000 Euro. imo/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019