Aus dem Alltag jugendlicher Künstler

Yuer Xiao grinst. Ein verräterisches Grinsen. Ansteckend. Man muss auch grinsen, bekommt gute Laune, wenn man erkennt, welche Freude, welchen Stolz Yuer Xiao in diesem Moment sichtlich verspürt. Das Bild über ihm, es zeigt ein „antikes Piratenschiff mit eigenen Fantasien“. Yuer Xiaos Fantasien. Gemalt hat es der Künstler vor sechs Jahren – zu Beginn seines künstlerischen Werkens, mit gerade einmal fünf Jahren. „Seit ich angefangen habe zu malen“, übersetzt der Dolmetscher den jungen Künstler, „gehört es zu meinem Alltag und ist aus diesem nicht mehr wegzudenken.“

Yuer Xiao kommt aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu, mit der das Land Baden-Württemberg eine Provinzpartnerschaft pflegt und in der unter anderem auch seine Heimatstadt Zhenjiang liegt, eine Partnerstadt Mannheims. Zusammen mit elf weiteren Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren besucht Yuer Xiao in diesen Tagen Europa. Die Klasse des in China bekannten Malers Xue Junwei aus Nanjing eröffnete gestern eine Ausstellung mit ihren gemalten Bildern im chinesischen Teehaus des Luisenparks. „Die Kinder kommen nach der Schule zu mir und zeichnen in der Woche zwei bis drei Stunden“, erklärt Junwei. In den Sommerferien präsentiert die Klasse ihre Bilder in Europa. Bis zum 26. August ist die Ausstellung nun im Luisenpark zu besichtigen.

Zhenjiang & Jiangsu Die im Luisenpark ausstellenden Kinder stammen überwiegend aus der chinesischen Stadt Zhenjiang in der Provinz Jiangsu im Osten Chinas. Die Stadt grenzt an den Jangtse, den drittlängsten Fluss der Welt. Zhenjiang stellt knapp über drei Millionen der Einwohner von Jiangsu. Die Provinz ist gemessen an der Einwohnerzahl mit knapp 80 Millionen fast so groß wie Deutschland und die fünftgrößte der 33 chinesischen Provinzen. Seit 2004 pflegt Zhenjiang eine Städtepartnerschaft mit Mannheim. Im Zuge der Vorbereitung der Partnerschaft wurde bereits 2001 der Duojing-Garten („Chinesischer Garten“) im Luisenpark angelegt. seko