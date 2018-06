Aus dem Rathaus zur Bühne

Bei seinem wöchentlichen Stammtisch im Käfertaler "Lohboden" war er schon rund ein Jahr lang nicht mehr aufgetaucht. Auch für Reisen in sein geliebtes Spanien, wo er sonst stets im Winterhalbjahr lebte, war er zuletzt zu schwach. Nun schloss er endgültig die Augen: Wolfgang G. Thüring starb am Wochenende in Mannheim im Alter von 78 Jahren.

Der langjährige Leiter des Hauptamtes der

...

Sie sehen 20% der insgesamt 1933 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2013