„Aus der Hüfte, fertig, los!“ – Sascha Korf im Schatzkistl

Anzeige

Mit seinem Programm „Aus der Hüfte, fertig, los!“ gastiert Sascha Korf am Donnerstag, 12. April, um 20 Uhr im Musik-Kabarett Schatzkistl. Sascha Korf tritt den Kampf gegen das Verstummen an: Sein Programm ist die Kommunikation zwischen Publikum und ihm. Stets charmant und immer unvorhersehbar macht Sascha jeden Saal zur Bühne und nimmt die Zuschauer tatsächlich an die Hand, um sie in seine Welten zu entführen. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Korf“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Karten gibt es auch zu 21,50 Euro bei Whistle - Fanwear · Tickets, Q6, 14, Telefon 0621/44 57 65 67, bei Rhein Neckar Ticket GmbH, P3, 4-5 (im Mannheimer Morgen Forum), Telefon 0621/10 10 11 oder im Internet unter schatzkistl.de. tan