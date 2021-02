Aus Fahrzeug geschleudert

Auf der Frankenthaler Straße (B 44) sind in Höhe Scharhof am Freitagnachmittag zwei Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Opels in Richtung Lampertheim unterwegs und hielt in Höhe der Einmündung Kirschgartshäuser Straße verkehrsbedingt an einer roten Ampel an. Vermutlich aus Unachtsamkeit bremste der hinter ihm befindliche Fahrer eines Nutzfahrzeugs nicht rechtzeitig ab, fuhr auf das stehende Auto auf und schob es über den Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 80-jährige Fahrer des auffahrenden Wagens aus dem Fahrzeug geschleudert.

Die verständigten Rettungskräfte leisteten medizinische Erstversorgung; mit einem Krankenwagen wurde der augenscheinlich nur leicht verletzte Mann in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Fahrer des Opels blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Eine Fachfirma musste die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzte Fahrbahn reinigen. pol/afs

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.02.2021