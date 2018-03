Aus Jugendhaus Getränke gestohlen

Anzeige

Beim Einbruch in ein Jugendhaus in der Waldpforte (Gartenstadt) hat ein Unbekannter Getränke und Toilettenpapier gestohlen. Nach Polizeiangaben von gestern war er in der Nacht zum Mittwoch über eine Hintertür in das Gebäude gelangt. Dort brach er den Lagerraum auf und nahm „eine noch unbekannte Anzahl an Getränken und Toilettenpapier“ mit, wie es im Polizeibericht heißt. Er verpackte seine Beute demnach in mehrere große Einkaufstüten und stellte sie an der Hintertür zum Abtransport bereit. Ein Zeuge meldete, dass er der Unbekannte die Tüten in zwei Touren mit einem schwarz-weiß-lackierten Damenrad mit rotem Fahrradkorb weggeschafft hat. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise zu dem Fall ans Polizeirevier Sandhofen (Telefonnummer 0621/77 76 90). imo/pol