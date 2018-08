Aus Leitung oder Flasche?

„Durstlöscher Wasser – aus der Leitung oder aus der Flasche?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bei einem kostenlosen Vortrag mit Verkostung. Interessierte treffen sich am Freitag, 24. August, 13 Uhr, im Vortragsraum der Beratungsstelle Mannheim in N 4, 13-14.

„Aus der Leitung oder aus der Flasche, sprudelnd oder still, mit Kohlensäure oder ohne? Wasser ist der wichtigste Durstlöscher. Allerdings ist Wasser nicht gleich Wasser. Eine Orientierung bei der Suche nach dem passenden Wasser bietet der Vortrag“, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale.

Anbieter von Mineralwässern, so die Organisation, werben häufig mit bestimmten Mineralstoffgehalten. Doch für wen bringt welches Wasser tatsächlich Vorteile gegenüber dem preisgünstigen Wasser aus der Leitung? Worauf können Sportler oder ältere Menschen achten, was ist bei Zubereitung von Säuglingsnahrung oder kochsalz- beziehungsweise natriumarmer Kost wichtig? Auf diese und weitere Fragen gehen die Verbraucherschützer ein. Sie informieren außerdem über Qualität und Anforderungen an Trinkwasser sowie Mineral- und anderes Wasser aus der Flasche und klären nach eigenen Angaben über Belastungen oder Schadstoffe auf.

Anmeldung unter Telefon 0711/66 912 11 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an ernaehrung@vz-bw.de. red/bhr

