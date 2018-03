Anzeige

Er hat es nicht gewusst, auch kaum einer sonst: „Ich bin völlig überrascht“, kam Peter Plachetka beim Marchivum-Festakt auf die Bühne. Martin Krauß, Vorsitzender des Mannheimer Architektur- und Bauarchivs, überreichte dem 81-jährigen Architekten dann die – erstmals verliehene – Goldene Ehrennadel des Vereins.

Eigentlich vergibt das Mannheimer Architektur- und Bauarchiv alle zwei Jahre am 17. März, wenn sich die Grundsteinlegung Mannheims 1606 jährt, den „Mannheimer Stein“ für Verdienste um die Baukultur. Darauf verzichtete man wegen des Marchivum-Festakts – und kreierte lieber die Ehrennadel für Plachetka. „Es ist ein Unikat, so einmalig wie Ihr Engagement“, so Krauß. Vor zwei Jahren hatte er von Plachetka, der seit der Gründung 1989 an der Spitze des Vereins stand, den Vorsitz übernommen. Der sei zuvor „Herz und Seele“ des Vereins gewesen, trieb die Neuauflage des Standardwerks „Mannheim und seine Bauten“ voran und widme sich in seiner Freizeit „mit unermüdlichem Eifer“ weiter der Digitalisierung der alten Mannheimer Baupläne, dankte Krauß. 4000 hat er schon geschafft.

Helen Heberer, Vositzende des Freundeskreis Marchivum, schloss sich dem Dank an. „Er hat uns immer mit Rat und Tat unterstützt,ist stets bereit zu helfen“.Besonders erinnerte sie an Plachetkas Einsatz für die Sanierung der Sternwarte und würdigte seinen „großen Einsatz aus Liebe zur Baukultur“. pwr