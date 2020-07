Aus nach elf Jahren: Baton Rouge in der Innenstadt schließt

Prominentes Opfer des Lockdowns: Das Baton Rouge in der Mannheimer Innenstadt wird nach der Corona-Pause nicht wieder öffnen. Das schreiben die Betreiber der BR Service GmbH am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung „Die Schließung durch die Corona-Pandemie und die sehr unsicheren Aussichten auf einen normalen Betrieb, waren zwar nicht der Hauptgrund für die Umorientierung, aber sicherlich das Zünglein an der Waage“, heißt es darin.

Nach elf Jahren macht damit einer der bekanntest Mannheimer Clubs dicht. Wie andere Discos ist das Baton Rouge Corona-bedingt seit Mitte März geschlossen. Was mit den Räumen in O 7, 17 passiert, wird nicht mitgeteilt. Man wolle „bald ein neues Konzept für die Flache am Wasserturm vorstellen“. Kritik schwingt in der Pressemitteilung an der öffentlichen Hand mit.

„Sehr unsichere Zukunft“

Die staatlichen Hilfen seien „gut gemeint, können aber die Probleme nicht wirklich lösen, die eine derartig lange Unterbrechung des Geschäftsbetriebs mit sich bringt“. Hinzu komme der Trend der vergangenen Jahre, dass das Nachtleben-Publikum kleinere Bars und Kneipen mit Tanzmöglichkeiten den großen Clubs vorziehe. Weil parallel dazu andere Geschäftsbereiche aus der Unternehmensgruppe intensiv wachsen, so Betreiber BR Service, sei man auf der Suche nach Flächen dafür – konkreter wird es in der Pressemitteilung allerdings nicht. Nur, dass diesem Platzbedarf das Baton Rouge wegen seines Geschäftsmodells „mit einer sehr unsicheren Zukunft“ weichen müsse. red/lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020