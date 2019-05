Aus Punkten werden Wörter

Ich lasse mich in die Brailleschrift einarbeiten – mit nur mäßigem Erfolg. © red

Das Ding vor mir schaut aus wie eine Schreibmaschine. Das Papier zwischen zwei Bügel geklemmt und eingezogen, blicke ich gespannt auf die Tastatur – jene, die den Unterschied zwischen einer herkömmlichen Schreibmaschine und dieser macht. Auf meiner gibt es keine knapp 50 Tasten. Keine Buchstaben. Keine Ziffern. Ich sitze vor einer Schreibmaschine für Sehbehinderte.

Sieben Tasten liegen vor mir, beschriftet mit Zetteln von „1“ bis „6“ – der große Block in der Mitte ist frei. „Den brauchen Sie nicht“, wird mir am Toulon-Platz von einem Schüler am Stand der Ilvesheimer Schule gesagt. An der Schule können beeinträchtigte Jugendliche ihren Schulabschluss machen. Einer von ihnen, Sayon, legt mir einen Zettel hin, auf dem die Zeichen des Braille-Alphabets, also der Blindenschrift, übersetzt sind.

Ich bekomme einen Crashkurs zu dieser mir so unbekannten Schrift. Von oben nach unten soll ich die Kerben in den zwei Reihen mit je drei Stellen zählen. Ein A hat nur eine Kerbe: Links oben. „Also drücken Sie nur die Eins.“

Ich soll meinen Namen schreiben. Das „S“ wird mit den Punkten 2, 3 und 4 geschrieben. „E“ – eins und vier. Ich werde übermütig. Schneller. Die „Schreibmaschine“ presst die Kerben in das Blatt. Laut buchstabiere ich meinen Namen, parallel dazu suche ich den Code auf dem Zettel – und übersetze diesen mit den Fingern auf die Schreibmaschine. Um mich herum: neugierige Blicke. Dann – bin ich fertig.

Sayon wird gerufen. Selbst sehbehindert, fährt er mit seiner rechten Hand über die Kerben, die die Schreibmaschine ausgespuckt hat. „S. E. B. S. T. I. N.“, fragt er verwundert. Nun, die Verwunderung ist jetzt ganz meinerseits. In all dem Übermut habe ich tatsächlich (und das gleich zweimal) das „A“ vergessen – das einfache A mit nur einem Punkt. Das passiere häufiger, sagt jemand hinter mir: „Die Kombination aus langsamem Buchstabieren und Übersetzen bringt einige durcheinander“ – mich offensichtlich auch.

Während die Schüler am Toulon-Platz über das Leben mit einer Behinderung aufklären, macht auch Duha e.V. am Alten Meßplatz auf Artikel 3 aufmerksam, der Benachteiligungen unter anderem aufgrund von Behinderungen, Herkunft oder Sprache untersagt. Duha e.V. kümmert sich um die Integration behinderter, oft ausländischer Kinder: „Artikel 3 sichert sowohl unsere kultursensible Arbeit rechtlich ab als auch jeglichen Rechtsanspruch für Menschen mit Behinderung, über den ein Defizitausgleich begründet werden kann“, erklärt Ayse Özkan.

