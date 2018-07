Aus zwei mach eins

Anzeige

Was haben Diakonissen mit dem legendären Mannheimer Landmaschinen-Hersteller zu tun? Antwort: Beide haben einem Krankenhaus im Süden der Stadt ihren Namen gegeben. 1999 fusionierten die zwei benachbarten Kliniken, vereinten ihre Traditionen unter einem Dach, hielten aber noch mehrere Jahre doppelte Standorte vor. Seit zehn Jahren präsentiert sich das umgebaute wie erweiterte Diakonissenkrankenhaus solitär an der Speyerer Straße. Die Stiftung jenes Krankenhauses, das bis zu seinem Abriss an der Feldbergstraße (davor Meerfeldstraße) residierte, fördert inzwischen ein 2014 gegründetes Kompetenzzentrum, das mit der Universitätsmedizin Mannheim kooperiert und an der Schnittstelle von experimenteller und klinischer Forschung gezielt Projekte zur Entwicklung maßgeschneiderter Therapieansätze finanziell unterstützt. Wie lautet der Nachname des sozial engagierten Mannheimer Fabrikanten? wam