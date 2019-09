Ausbau über den Rhein hinweg

Die CDU in Mannheim und Ludwigshafen pocht auf den gemeinsamen Ausbau und die gemeinsame Planung von Straßen und Bahngleisen in beiden Städten. Angesichts der in Mannheim beginnenden Diskussion über Alternativen zu den maroden Ludwigshafener Hochstraßen wiederholt Fraktionschef Claudius Kranz die Forderungen der Christdemokraten, die sie bereits Ende Juli bei ihrer Aktion „Brückentag“ stellten: „Wir wollen eine gemeinsame Verkehrskommission beider Städte und die Entwicklung eines gemeinsamen Mobilitätskonzepts.“ Zudem müsse der öffentliche Nahverkehr mit Expresszügen über den Rhein ebenso verbessert werden wie das Angebot an Park-und-Ride-Plätzen für Berufspendler.

Radwegenetz verbessern

Dass das Radwegenetz rheinübergreifend ausgebaut werden müsse, ist dabei für Kranz ebenso notwendig wie die enge Abstimmung aller Baustellen, die den Verkehr in den Schwesterstädten beeinträchtigen. „Hiwwe“ und „driwwe“ müssten darüber hinaus dringend aufeinander abgestimmte intelligente Verkehrssteuerungen aufgebaut werden und alternative Transportkonzepte für den Güterverkehr entwickelt werden – zum Beispiel automatisierte Transporte oder die verstärkte Nutzung der sogenannten „Schwachlastzeiten“ beispielsweise in den Nachtstunden. lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019