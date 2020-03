Ausbildungen in sozialen Berufen

Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 7. März, 12 bis 15 Uhr, stellt sich die Mannheimer Akademie für soziale Berufe in E 1, 16 der Öffentlichkeit vor. Die vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes getragene Schule informiert unter anderem den Ausbildungsgang Alltagsbetreuer, das sozialwissenschaftliche Gymnasium und das Fachabitur in Englisch in der Kinderpflege- und Erzieherausbildung. Es gibt Mitmachstationen, einen Märchenraum zum Schmökern und Basteln für junge Besucher und einen Stand für Erste Hilfe. Ein Lehrfilm thematisiert die „Herausforderung Demenz“, außerdem präsentiert sich die Migrationsberatung. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.03.2020