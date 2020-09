Ausbildungs- und Studienstart bei der Stadt

Die Begrüßung fand unter Corona-Bedingugen statt. © Stadt/Troester

156 neue Auszubildende und Studenten haben am Dienstag ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium bei der Stadt begonnen – begrüßt wurden sie von Oberbürgermeister Peter Kurz. Er hieß die neuen Auszubildenden und Studierenden im Ratssaal des Stadthauses N 1 willkommen.

Um in Zeiten von Corona die Veranstaltung unter dem Aspekt der Sicherheitsabstände überhaupt möglich zu machen, wurden weitere Räume genutzt und die Begrüßung per Livestream übertragen. „Wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Dienst ist, ist in diesem Jahr besonders deutlich geworden. Ich möchte Sie dazu ermutigen, offen und interessiert Ihre Ausbildung anzugehen“, forderte Kurz die neuen Auszubildenden in seiner Begrüßungsansprache auf.

Die Vielzahl der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Stadt, bei denen es längst nicht mehr nur um „klassisches Verwaltungshandeln“ gehe, so der Oberbürgermeister, zeige, dass es bei den Tätigkeiten in der Stadtverwaltung um „die Mitgestaltung des urbanen Lebens geht“.

Die Stadt Mannheim gehört nach eigenen Angaben zu den größten Ausbildungsbetrieben der Metropolregion. Rund 2000 Ausbildungswillige haben sich für den Einstellungsjahrgang 2020 bei der Stadt beworben.

Mit insgesamt 30 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet die Stadt viele Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen. Dazu gehören auch eher seltene Berufe, wie beispielsweise Fachangestellter für Bäderbetriebe, die Ausbildung zum Forstwirt oder die Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. Darüber hinaus bietet die Verwaltung auch Ausbildungen in Teilzeit an, um jungen Eltern den Berufseinstieg zu erleichtern. Seit 2008 haben auf diese Weise jedes Jahr mehrere Mütter ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in Teilzeit begonnen, heißt es von der Stadt.

Aktuell läuft noch die Ausschreibung für das Jahr 2021 unter: www.mannheim.de/Stadtgestalter

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020