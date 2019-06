Auseinandersetzung zwischen Familien mit Messer und Kantholz

Mannheim.Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien sind am Mittwochabend im Mannheimer Stadtteil Luzenberg mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden, darunter drei Polizisten. Wie die Beamten mitteilten, soll ein 21-Jähriger gegen 18 Uhr in der Steinstraße mit einem Kantholz auf eine 45-Jährige eingeschlagen haben. Zudem soll der junge Mann mit dem 1,20 Meter langen Holz eine Fensterscheibe zerstört haben.

Die 45-Jährige erlitt Prellungen an Kopf und Armen, ging selbst aber mit einem Messer auf eine 40-Jährige los und fügte dieser Verletzungen an Finger und Schenkeln zu. Beim Eintreffen der Polizei griff der 21-Jährige unvermittelt die Beamten an und schlug einem 32-jährigen Polizisten mehrfach mit der Faust auf den Kopf. Dieser erlitt zahlreiche Prellungen. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte einen 27-jährigen Beamten mit Schlägen schwer im Gesicht. Ein dritter Polizist wurde leicht am Finger verletzt.

Der Beschuldigte selbst erlitt bei seiner Festnahme eine Platzwunde am Kopf, Prellungen und eine gebrochene Mittelhand. Sowohl der 21-Jährige als auch die zwei schwer verletzten Polizisten kamen mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Beschuldigte am Donnerstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt, da Haftgründe nicht gegeben waren, verblieb jedoch im Krankenhaus.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung dauern an. (pol / tbö)