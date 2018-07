Ausflüge, Spiele und Freizeiten

Anzeige

Jugendhaus Waldpforte

Sommerferienspiele im Jugendhaus Waldpforte finden vom 30. Juli bis 17. August montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr statt. Sechs bis 14-Jährige können ohne Anmeldung teilnehmen. Alle über zehn Jahre können am 30. Juli, am 6. und 13. August ab 18 Uhr zu „Chill & grill“ auf die Terrasse des Jugendhauses zum kostenlosen Grillen kommen. Ein Ausflug zur Alla-Hopp-Anlage in Sinsheim ist am 1. August geplant. In den Landauer Zoo geht es am 8. August, mit Lamas wandern kann man am 15. August. Mehr Infos vor Ort. Anmeldungen per E-Mail an jugendhaus.waldpforte@mannheim.de oder auf waldpforte.majo.de.

Jugendhaus Soul-Men-Club

Musikworkshops, Spiele sowie Kochen und Backen finden Kinder und Jugendliche, zwischen sieben und 18 Jahren, vom 30. Juli bis 17. August im Jugendhaus im Waldhof. Zu „kreative Minis“ sind Sieben- bis Elfjährige vom 30. Juli bis 24. August eingeladen. Informationen dazu gibt es telefonisch unter 0621/755200 oder per E-Mail an jugendhaus.soul-men-club@mannheim.de.

Jugendhaus Vogelstang

„Sommerspaß auf der Garteninsel“ heißt es auf der Vogelstang. Für Sechs- bis 14-Jährige werden vom 30. Juli bis 17. August, von Montag bis Freitag, 14 bis 17.30 Uhr Outdoor-Spiele und kleine Wettbewerbe veranstaltet. Zudem kümmern sie sich um den selbst angebauten Gemüsegarten.

Neckarau, Lindenhof und Rheinau

Zu den geplanten Ausflügen der Jugendtreffs in diesen Stadtteilen gibt es vor Ort Informationen oder per E-Mail an jugend-treff.neckarau@mannheim.de, an jugendtreff.lindenhof@mannheim.de oder an nachbarschaftshaus.rheinau@mannheim.de.

Jugendarbeit Mobil (JaM)

Am 7. und 8. August findet von 12 bis 16 Uhr das „Rock the Block“-Sommercamp im Jugendhaus Erlenhof statt. Acht- bis 16-Jährige können hier Hip-Hop-Workshops besuchen. Für Mädchen zwischen zwölf und 16 Jahre gibt es das Programm „Westside girls“ vom 27. bis 30. August zwischen 11 und 16 Uhr im Bürgerhaus Neckarstadt-West. Anmelden kann man sich unter 51.5.JAM@mannheim.de. seb

