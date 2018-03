Ausflug nach Afrika

Anzeige

Diese Zeitung entführt heute Abend im Rahmen der ausverkauften „MM“-Kantine „Wildes Leben – Auf dem Weg zu Maleika“ in die spannende Welt Afrikas und begleitet den Künstler und Tierfilmer Matto Barfuss auf seinem Weg zur Gepardin Maleika. Die Multivisionsshow beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Es wird keine Abendkasse geben.

Talk-Runde und Filmausschnitte

Der Künstler Matto Barfuss, der ursprünglich aus Sinsheim kommt, hat die Gepardin Maleika und ihre sechs Jungen knapp vier Jahre begleitet und ihren Alltag dokumentiert. Daraus ist der Spiel- und Dokumentarfilm „Maleika“ entstanden, gedreht wurde hauptsächlich in der Masai Mara, einem Naturschutzgebiet in Kenia. Aus diesem Film wird Barfuss heute Abend Ausschnitte zeigen und in einer Gesprächsrunde aus seinem bewegten Leben erzählen – mehr als 60 Exkursionen nach Afrika hat Barfuss bereits unternommen. Auch Fragen aus dem Publikum sind willkommen . gbr