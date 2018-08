Anzeige

Sechs Bäcker hatten erfolgreiche ihre Abschlussprüfungen absolviert. Dazu kamen zwölf Bäckereifachverkäuferinnen. Wer besonders gut bestanden hatte, wurde von der Innung, der Handwerkskammer sowie der BÄKO Süd West mit Preisen ausgezeichnet. Einer von ihnen war Sebastian Siegel, der seine Ausbildung zum Bäcker bei Innungsmitglied Peter Kapp in Edingen-Neckarhausen absolvierte hatte. Sebastian Siegel kommt aus einer Bäckerfamilie, daher lag es für ihn schon früh nahe, wie sein Bruder die Familientradition beruflich fortzuführen. Demnächst folgt für ihn die Ausbildung zum Konditor. „Später will ich dann im Familienbetrieb einsteigen“, so Siegel.

Melanie Kaiser hatte ihre Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin ebenfalls besonders gut bestanden. Die Ausbildung habe ihr Spaß gemacht. „Auch wenn es nicht immer leicht war“, so die junge Absolventin. Ihre persönliche Zukunft sieht sie jedenfalls in ihrem erlernten Beruf. Genau das, was das Bäckerhandwerk braucht, wie Roland Schmitt es in seiner Rede gesagt hatte: „Sie sind jetzt ausgebildete Spezialisten.“ red

