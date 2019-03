Ausgelassenes Feiern trotz Wolken

Pünktlich um 14.11 Uhr fällt der Startschuss – und Millionen bunter Schnipsel fliegen vor dem Stadthaus N1 in die Luft und rieseln dabei auch auf Anne Rambes und ihren achtjährigen Sohn, der sich als Vampir verkleidet hat. „Gut, dass es kein Regen ist“, scherzt die Mannheimerin, die in der Neckarstadt wohnt und sich mit ihren Kindern direkt am Startpunkt des Fasnachtsumzugs positioniert

...