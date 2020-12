Ausgezeichnete Dozenten und Lehrmethoden

Drei Dozierende aus der Fakultät für Sozialwissenschaften sowie der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim erhalten in diesem Jahr den Lehrpreis für ihre außergewöhnlichen Lehrleistungen.

Um die Qualität zu halten, werden die Dozenten und ihre Veranstaltungen regelmäßig evaluiert. So erhalten sie Feedback seitens der Studierenden, das in die Nach- und Vorbereitung der Lehrformate einfließt. Alle drei Preisträger motivieren die Studierenden mit sehr ausgefeilten Lehrmodellen und erzielen dadurch überdurchschnittliche Lernerfolge. Preisträger in der Kategorie „Professur“ ist Thomas Gschwend, Inhaber des Lehrstuhls für Politische Wissenschaft, Quantitative Sozialwissenschaftliche Methoden. In einem Wahlmodul zu statistischen Verfahren setzt Gschwend auf eine klar kommunizierte sowie mehrstufige Unterstützungsinfrastruktur für die Studierenden. Dadurch begegnet er dem unterschiedlichen Vorwissen und den Interessen der Studierenden im Fach Statistik. Die können zudem jederzeit in einem Online-Diskussionsforum Fragen stellen, die Gschwend und weitere Übungsleitende zügig beantworten. Haben die Studierenden weiteren Klärungsbedarf, können sie das in einer wöchentlichen Sprechstunde vertiefen.

In der Kategorie „Promovierter Mittelbau und Juniorprofessur“ werden Meike Bonefeld, Postdoktorandin in der Arbeitsgruppe für Unterrichtsqualität in heterogenen Kontexten, und Nils Schaks, Juniorprofessor für Öffentliches Recht, geehrt. „Gerade diese doppelte Preisvergabe zeigt, wie herausragend die Qualität der Lehre an der Universität Mannheim ist und wie schwer es ist, eine Differenzierung vorzunehmen“, sagt Rektor Thomas Puhl.

Damit Studierende empirische Befunde und Methoden kennenlernen und sich mit der Anwendbarkeit im Bildungskontext auseinandersetzen, hat Bonefeld zwei Seminare zur eigenständigen Anwendung empirischer Forschungsmethoden in zwei Schwierigkeitsstufen entwickelt. In diesen Seminaren achtet Bonefeld auf die Leistungsunterschiede, die Lernumgebung sowie einen hohen Praxisbezug. Um die Studierenden zu motivieren und Berührungsängste abzubauen, pflegt Bonefeld in ihren Kursen eine offene, wertschätzende Diskussions- und Feedbackkultur.

Nils Schaks hält die Vorlesung „Öffentliches Baurecht“. Aufgrund seiner Abstraktheit ist das Fach jedoch eher unbeliebt. Schaks konzipierte die Vorlesung komplett um und bereitete den Stoff spannend auf. Durch konkrete Fallbeispiele stellt er Bezüge zum studentischen Alltag her, die die Inhalte verständlich nahebringen. Zudem verknüpft Schaks die Inhalte der einzelnen Vorlesungen miteinander. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020