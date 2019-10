Ausgezeichneter Klimaschutz

Mannheim ist – nach Heidelberg und Münster – in die „Top drei“ der nachhaltigsten Großstädte 2019 gewählt worden.

„Das ist die Anerkennung für viele Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Leitbildprozess Mannheim 2030, bei dem wir unter anderem auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hier in Mannheim umsetzen wollen“, reagierte Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) bei der Preisverleihung im Dezember 2018 in Düsseldorf auf die Auszeichnung durch die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Ebenfalls ausgezeichnet wurden im vergangenen Jahr Eschweiler, Buxtehude, St. Ingbert, Saerbeck, Bad Berleburg und Eltville. Für 2020 werden Osnabrück, Erlangen und Stuttgart ausgezeichnet.

In der Jurybegründung heißt es unter anderem: „Die Stadt Mannheim meistert ihre innovative Nachhaltigkeitsperformance durch den Spagat zwischen der Beachtung globaler Bedürfnisse und einer Einbindung der Mannheimer Bürgerschaft.“ Insbesondere hätten beim Urban Thinkers Campus (UTC) im Jahr 2017 zahlreiche Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinschaftlich den Leitbildprozess „Mannheim 2030“ entwickelt. Der UTC ist eine Art Diskussionsforum, das vom Siedlungsprogramm (UN Habitat) der Vereinten Nationen initiiert wurde.

Dabei, so die Jury des Nachhaltigkeitspreises, seien „die acht strategischen Ziele Mannheims mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen abgeglichen und auf die kommunale Ebene übertragen“ worden. „Für transparente und wirkungsorientierte Herangehensweise unter Nutzung messbarer Erfolgsindikatoren und Durchführung eines fortlaufenden Monitorings erhielt Mannheim 2017 den Global Green City Award des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Kooperation mit dem „Global Forum on Human Settlements“.

Zudem würdigte die Jury die Klimaschutz-Strategie „Mannheim auf Klimakurs“. Hier trage die Stadt ihre Bemühungen in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein: So fördere Mannheim aktiv Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kindergärten und an Schulen, zum Beispiel durch den Wettbewerb „Klimahelden“. Innerhalb von Verwaltung und Eigenbetrieben der Stadt motiviere das Aktionsprogramm „FlurfunkE“ zu Energieeinsparungen im Büroalltag. Mit der im Jahr 2015 gegründeten Klimaschutz-Allianz sollen auch Unternehmen für Umwelt- und Klimaschutz gewonnen werden.

Unternehmen und Bürger mit dabei

Ein Förderprogramm zur Begrünung von Dach-, Fassaden- und Entsiegelungsflächen soll zudem die Bürger bei der Verbesserung des lokalen Klimas unterstützen.

Auch bei der Wirtschaftsförderung schaue Mannheim über den nationalen Tellerrand hinaus. In der Jury-Begründung heißt es: „So werden beispielsweise Menschen aus Afrika bei Gründungen im Kontext der Nachhaltigkeit unterstützt, ebenso fördert das Deutsch-Türkische Wirtschaftszentrum die Integration türkischer Unternehmer.“ Koordiniert wird dieses „Startup-Ökosystem“ durch die städtische Gründungszentren GmbH. Mit zahlreichen Unterstützungsangeboten bei Entwicklung, Umsetzung und Finanzierung innovativer Ideen sowie auch durch die gezielte Förderung der kulturellen Stadtentwicklung werde Mannheim als Startup-City gestärkt.

Die urbane Ideenwerkstatt in der Rhein-Neckar-Region setze darüber hinaus auch in Sachen Mobilität und Quartiersentwicklung Maßstäbe, beispielsweise durch das 21-Punkte-Programm zur Steigerung des Radverkehrs oder Aktionen wie „Spar dir dein Auto“ in Kooperation mit der städtischen Klimaschutzagentur. So sei auch der heutige „Vorzeige-Stadtteil“ Jungbusch in einem „partizipativen Prozess vom damaligen sozialen Brennpunkt zum „Kreativ- und Musikhotspot“ weiterentwickelt worden.

