Ausgezeichneter Nachwuchs

Virtuosen wie Maurice Ravel sind Teresa Ho und Michael Duong noch keine, aber die verträumten Klänge des von Ravel vertonten Märchens „Ma Mére L’Oye“ verstehen sie schon zu transportieren. „Wenn ich ein Stück einübe, bemühe ich mich zunächst um die präzise Technik“, sagt die 13-jährige Teresa Ho, die im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspielen angefangen hat: „Erst wenn ich es umsetzen kann, stelle ich in den Mittelpunkt, was ich denke und fühle.“ In den ersten Jahren an der Musikschule ging es viel um Fingerübungen, erzählt sie. Die Etüden seien immer schwerer geworden. Seit einigen Jahren lerne sie, wie sich ein Musikstück interpretieren lasse. Michael hat vor sechs Jahren im Alter von sieben angefangen.

Lob von Ulrike Freundlieb

„Hier kann man in jedem Alter beginnen. In der Frühförderung bieten wir Babykurse an. Es braucht zum einen Begabung und Kontinuität im Üben, um weiter zu kommen. Dafür braucht es auch die Unterstützung der Eltern“, erklärt Klavierlehrer Thomas Jendl: „Aber für unsere Preisträger versteht das sich von selbst. Sie bringen Begeisterung mit. Wenn man merkt, dass es gut geht und man gelernt hat, sich über Musik auszudrücken, dann wird sie ein Teil des persönlichen Lebens.“

„Ihr habt gezeigt, dass ihr in die Musik eintauchen könnt und es nicht nur um perfekte Technik geht. Musik bedeutet nicht nur schweißnasse Finger und viel Disziplin, sondern auch Freude“, sagt Bildungsdezernentin und Bürgermeisterin Ulrike Freudlieb beim Konzertauftakt. Sie begleitete die Teilnehmer bei den Wettbewerben auf Regional-, Landes- und Bundesebene: „Die Förderung junger Talente ist nur möglich, wenn die Familie sie mit aufnimmt. Es bedeutet einen hohen logistischen Aufwand, die musikalische Förderung und die Teilnahme am Wettbewerb um den Familienalltag herum zu organisieren.“

Udo Michel-Laus, der den Preis des Fördervereins der Musikschule an die Gewinner vergibt, glaubt, dass die Erfahrung die jungen Leute in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt hat: „Wenn man so etwas in jungen Jahren hinbekommt, prägt das fürs ganze Leben.“

