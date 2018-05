Aushilfe kommt prima an

Anzeige

Aber auch der „Skandal im Sperrbezirk“ darf auf den Planken nicht fehlen, und nach dem Song „Sternenhimmel“ schwärmt Hoock von dem Anblick, der sich ihm unter dem Mannheimer Sternenhimmel von der Feuerio-Bühne in der Mitte der Planken aus bietet: „Gigantisch – vom Wasserturm bis zum Paradeplatz, alles voller Menschen“, freut er sich, lobt das „gigantische Publikum“. Bei „Ich war noch niemals in New York“ liegen sich dann noch mal manche in den Armen – es ist die Zugabe, dann muss die Musik enden, obwohl viele in dem Moment gerne weitergefeiert hätten. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.05.2018