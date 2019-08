Auskunft verbessern

Fragende Blicke und entnervte Gemüter – wer am Hauptbahnhof wissen will, was mit dem eigenen Zug tatsächlich los ist, hat es schwer. Zum einen gibt es da die Bahn-App. Sie soll Fahrgäste in Echtzeit Verspätungen und neue Abfahrtszeiten melden und im Idealfall alternative Verbindungen vorschlagen. Zum anderen ist da noch die Anzeige am Gleis und auf der Fahrplantafel. Zeigen die aber plötzlich Unterschiedliches an, sorgt das für maximale Verwirrung. Welcher Anzeige soll man denn nun vertrauen? Schließlich ist es unzumutbar, dass eine Reisegruppe aus Hamburg, die zurück in die Heimat will, erst am Infostand erfährt, dass ihr Zug ausfällt – zumal die App der Deutschen Bahn angekündigte hatte, dass ihr Zug lediglich nicht in Mannheim hält. Fazit: irreführend und missverständlich. Um mehr Klarheit zu schaffen und Frust vorzubeugen, braucht es einen verlässlichen Ansprechpartner. Ein Bahn-Mitarbeiter direkt am Gleis etwa könnte Abhilfe schaffen und gezielt betroffenen Fahrgästen Auskunft geben. Das schont die Nerven – von Fahrgästen und Personal.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019