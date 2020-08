„Auslastung ist eine Katastrophe“

„Die momentane Auslastung der Hotels ist eine Katastrophe“, sagt Achim Ihrig, Vorsitzender des Vereins Hotels2 Mannheim, in dem sich 19 Hotels zusammengeschlossen haben. In Zahlen ausgedrückt, liege sie bei 20 bis 25 Prozent. Weil auch bis Ende des Jahres keine Besserung in Sicht sei, weiterhin Großveranstaltungen und Kongresse fehlten, spricht er von „düsteren Aussichten“ für die

...