Ausreisepflichtiger mit Drogen erwischt

Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof stellten Beamte der Bundespolizei gestern Morgen bei einem 23-jährigen Jordanier nicht nur ein Gramm Haschisch fest. Wie die Polizei gestern mitteilte, fiel bei der Kontrolle seiner Dokumente auf, dass er bereits Ende Januar durch das Ausländeramt Mannheim zur freiwilligen Ausreise aufgefordert worden war. Bei der Befragung gab er an, gerade auf dem Weg in die Schweiz zu sein. Diese Aussage deckte sich mit der von ihm genannten Zugverbindung. Auch sein Gepäck sowie sein Bargeld deuteten auf die fristgerechte Ausreise hin. Trotzdem muss er mit einer Anzeige rechnen. mics/pol

Freitag, 01.03.2019