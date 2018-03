Ausreißer bei der Altersverteilung

Anzeige

Schaut man sich die Antworten auf die Frage nach dem rücksichtslosen Parken an, so fällt auf: Es gibt deutliche Unterschiede, die mit dem Alter und dem Geschlecht der Interviewten zusammenhängen. So fühlen sich lediglich 39 Prozent der jüngeren Männer von rücksichtslosen Parkern belästigt. Den höchsten Zustimmungswert beobachteten die Meinungsforscher hier bei Frauen zwischen 39 und 59 Jahren, er liegt bei 59 Prozent. Am oberen und unteren Rand der Altersskala nehmen die Befragten behinderndes Parken seltener als Problem wahr: Bei den Unter-29-Jährigen sind es nur 43, bei den Über-70-Jährigen 42 Prozent. Bei den Jüngeren könnte es daran liegen, dass sie andere Ordnungsnormen haben, bei den Älteren wäre eine mögliche Erklärung, dass sie seltener unterwegs sind. scho